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Haberler Yaşam MİRAÇ KANDİLİ mesajları YENİ! 2022 Resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin; Miraç gecesi neler yaşandı, olayı nedir?
Giriş Tarihi: 27.02.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 19:07

MİRAÇ KANDİLİ mesajları YENİ! 2022 Resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin; Miraç gecesi neler yaşandı, olayı nedir?

Miraç Kandili mesajları Recep ayının 27. gününde vatandaşların en çok araştırdığı ve paylaştığı konular arasında ilk sırada yerini alıyor. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselme olayı olarak bilinen bu gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile paylaşılacak. Resimli Mirac Kandili mesajları ve sözleri ile ''Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun'' dileklerinizi sevdiklerinize iletebilirsiniz. Hem kısa hem uzun, dualı ve ayetli en güzel kandil mesajları bu yıl da sabah.com.tr'de yerini aldı. İşte, Miraç Kandili 2022 mesajları ve sözleri ile günün anlamı, önemini paylaşacağınız en güzel yazılı & resimli mesajlar!

MİRAÇ KANDİLİ mesajları YENİ! 2022 Resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin; Miraç gecesi neler yaşandı, olayı nedir?

Kandil mesajları Recep ayının son günlerine gelirken en çok konuşulan ve paylaşım alan konular arasında yerini aldı. Müslüman âlemi açısından mühim gecelerden birisi olan Miraç Kandili 2022 için günün anlamı ve önemi paylaşılmaya başladı. Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler doğru yerdeler. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı görsellerle en güzel dileklerinizi ileteceğiniz kandil mesajları burada. İşte, en güzel, kısa, uzun, anlamlı, ayetli, dualı ve resimli miraç kandili mesajları!

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri

Miraç Kandili'nin gelişi milyonlarca kişide yine coşku yarattı. Bugünün önemini sevdikleriyle birlikte paylaşmak isteyenler ise kandil mesajları arıyor. Yepyeni Miraç Kandili mesajları seçenekleri için en doğru yerdesiniz.

En Güzel Kandil Mesajları 2022

2022 Miraç Kandili mesajları Whatsapp, Instagram, Facebook ya da SMS olarak kolaylıkla bu ekran üzerinden paylaşılabiliyor.

NOT: Resimlerin üzerinde yer alan sosyal medya butonlarına tıklayarak görselleri doğrudan paylaşabilirsiniz. Mobilde görselin üzerine basılı tutarak, masaüstünde ise sağ tıklayarak fotoğrafları indirebilirsiniz.

İşte, en güzel kandil mesajı seçenekleri;

MİRAÇ KANDİLİ mesajları YENİ! 2022 Resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin; Miraç gecesi neler yaşandı, olayı nedir?

Miraç Kandili Mesajları 1 - Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsra / 1 )

Editörün Önerisi: Miraç Kandili Duası için tıklayın.

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MİRAÇ KANDİLİ mesajları YENİ! 2022 Resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin; Miraç gecesi neler yaşandı, olayı nedir?

Miraç Kandili Mesajları 2 - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

MİRAÇ KANDİLİ mesajları YENİ! 2022 Resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin; Miraç gecesi neler yaşandı, olayı nedir?

Miraç Kandili Mesajları 3 - Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göklere yükseldiği bu gece tüm dualarınızın göklere yükselip kabul olmasını dilerim. Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

MİRAÇ KANDİLİ mesajları YENİ! 2022 Resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin; Miraç gecesi neler yaşandı, olayı nedir?

Miraç Kandili Mesajları 4 - Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.

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