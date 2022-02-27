Miraç Kandili mesajları Recep ayının 27. gününde vatandaşların en çok araştırdığı ve paylaştığı konular arasında ilk sırada yerini alıyor. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselme olayı olarak bilinen bu gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile paylaşılacak. Resimli Mirac Kandili mesajları ve sözleri ile ''Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun'' dileklerinizi sevdiklerinize iletebilirsiniz. Hem kısa hem uzun, dualı ve ayetli en güzel kandil mesajları bu yıl da sabah.com.tr'de yerini aldı. İşte, Miraç Kandili 2022 mesajları ve sözleri ile günün anlamı, önemini paylaşacağınız en güzel yazılı & resimli mesajlar!