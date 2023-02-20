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Haberler Yaşam MTA DİRİ FAY HARİTASI TÜRKİYE: Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden, hangi illerden geçiyor?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:36

MTA DİRİ FAY HARİTASI TÜRKİYE: Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden, hangi illerden geçiyor?

Yenilenmiş diri fay haritası MTA tarafından paylaşıldı. Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem felaketi ardından vatandaşlar deprem riskine karşı evimin altından fay hattı geçiyor mu, oturduğum bölge depreme dayanıklı mı sorularına yanıt arıyor. Türkiye diri fay hatları haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Buna göre 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 nokta belirlendi. Diri fay hattı sorgulama ekranı ile deprem riski olan iller ve ilçeler sorgulanıyor. İşte, 2023 diri fay hatları haritası…

MTA DİRİ FAY HARİTASI TÜRKİYE: Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden, hangi illerden geçiyor?

Diri fay hattı sorgulama haritası gündemdeki yerini koruyor. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketi ardından tüm Türkiye'de bina sağlamlık testi yapılmaya başlanırken oturdukları il ve ilçenin zeminine dair bilgi sahibi olmak isteyenler Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA diri fay haritası üzerinde bölgelerini kontrol ediliyor. 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fay, riskli durumda. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu, oturduğum bölge depreme dayanıklı mı? İşte, Türkiye diri fay hatları haritası

MTA DİRİ FAY HARİTASI TÜRKİYE: Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden, hangi illerden geçiyor?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

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MTA DİRİ FAY HARİTASI TÜRKİYE: Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden, hangi illerden geçiyor?

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MTA DİRİ FAY HARİTASI TÜRKİYE: Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden, hangi illerden geçiyor?

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MTA DİRİ FAY HARİTASI TÜRKİYE: Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden, hangi illerden geçiyor?

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