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Haberler Yaşam Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 16:47

Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfredat değişikliği yapılacağına dair açıklamalar, Bakan Yusuf Tekin tarafından geldi. Müfredatın aşırı yoğunluğu ve derslerin sadeleşmesi için değişimin ihtiyaç olduğunu dile getiren Tekin, müfredat değişikliğinin Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortasında yapılacağını dile getirdi. Yapılacak çalışmalar ışığında birçok dersin içeriği değişecek. Ortaokul, ilkokul ve liselerde müfredat değişimi velilerin önemli gündem konuları arasında yer aldı. Peki, hangi dersler müfredattan çıkarılacak? İşte detaylar

Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

Müfredat değişecek mi, yeni dersler mi müfredata eklenecek sorusuna cevap Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevap verdi. Yeni düzenlemenin devam ettiğini dile getiren Tekin, Aralık ayında konu hakkında en detaylı açıklamayı yapacaklarını dile getirdi.

Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de söyleyen Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.

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Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız." diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

KAPSAMLI MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

Aralık ayında müfredatta yapılacak değişikliği kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Bakan Tekin, "Uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Müfredat sadeleşecek ve derslerin tamamında olacak. Kapsamlı bir çalışma hazırladık" dedi.

Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

YENİ DERSLER EKLENECEK Mİ?

Bakan Tekin, yeni derslerin eklenip mevcut derslerin çıkarılabileceğini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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