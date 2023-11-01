Haberler Yaşam Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

Giriş Tarihi: 01.11.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 16:47

Müfredat değişecek mi? MEB Bakanı açıkladı: İlkokul, ortaokul ve liselerde hangi dersler müfredattan çıkarılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfredat değişikliği yapılacağına dair açıklamalar, Bakan Yusuf Tekin tarafından geldi. Müfredatın aşırı yoğunluğu ve derslerin sadeleşmesi için değişimin ihtiyaç olduğunu dile getiren Tekin, müfredat değişikliğinin Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortasında yapılacağını dile getirdi. Yapılacak çalışmalar ışığında birçok dersin içeriği değişecek. Ortaokul, ilkokul ve liselerde müfredat değişimi velilerin önemli gündem konuları arasında yer aldı. Peki, hangi dersler müfredattan çıkarılacak? İşte detaylar