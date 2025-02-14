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Haberler Yaşam Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:36

Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...

Viyana'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. İki sevgiliyi 31 bin 960 euro dolandırılan üfürükçünün birçok kişiye çeşitli büyü vaatleriyle dolandırdığı ortaya çıktı. Yayın ihbar kabul edilmesiyle birlikte Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Gazmanlı Rahman adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, Kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alınmıştı. Soruşturma başlatılan şüpheli tutuklandı.

Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk, Türkiye'de katıldıkları bir televizyon programında, Manavgat'ta yaşayan bir kişinin çeşitli büyü vaatleriyle kendilerini 31 bin 960 euro (1 milyon 198 bin 500 lira) dolandırdığını iddia etti.

Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...

Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

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Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...

ÜNVANLARLA DOLU BİR DOLANDIRICILIK HİKAYESİ

"Gazmalı Rahman Hoca" adını kullanan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen şüphelinin Abdülrahim Z. olduğu tespit edildi.

Kendisini sosyal medyada "İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog" olarak tanıtan Abdülrahim Z.'nin yanı sıra eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...

BÜYÜ PAYLAŞMIŞ

Abdülrahim Z.'nin sosyal medya hesabında, Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk'ün kendince büyü yazdığı fotoğrafını paylaştığı da görüldü.

Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak" suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülrahim Zengin ve Hüseyin Tamer tutuklanırken, B.Z. ve G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müge Anlı'da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı | Video

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