Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı...

ÜNVANLARLA DOLU BİR DOLANDIRICILIK HİKAYESİ



"Gazmalı Rahman Hoca" adını kullanan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen şüphelinin Abdülrahim Z. olduğu tespit edildi.

Kendisini sosyal medyada "İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog" olarak tanıtan Abdülrahim Z.'nin yanı sıra eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alındı.



Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.