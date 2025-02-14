Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı | Video

Viyana'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. İki sevgiliyi 31 bin 960 euro dolandırılan üfürükçünün birçok kişiye çeşitli büyü vaatleriyle dolandırdığı ortaya çıktı. Yayın ihbar kabul edilmesiyle birlikte Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Gazmanlı Rahman adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, Kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alınmıştı. Soruşturma başlatılan şüpheli tutuklandı.