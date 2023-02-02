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Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 13:40
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
14:07
Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!
Müge Anlı'daki kayıp damat olayında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mustafa Yılmaz'ın eşi, "Babam işkence ederek kocamı öldürdü" ifadelerini kullanmıştı. Müge Anlı, gözaltına alınan isimleri açıkladı. Sır olayda adı geçen Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz da canlı yayında gözaltına alındı. İşte detaylar