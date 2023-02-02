Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:07

Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!

Müge Anlı'daki kayıp damat olayında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mustafa Yılmaz'ın eşi, "Babam işkence ederek kocamı öldürdü" ifadelerini kullanmıştı. Müge Anlı, gözaltına alınan isimleri açıkladı. Sır olayda adı geçen Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz da canlı yayında gözaltına alındı. İşte detaylar

Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!

Müge Anlı bir olayı daha aydınlattı… Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, evlendikten 17 gün sonra sırra kadem basmıştı. Yılmaz'ın eşi Nurten Nur Yılmaz ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!

MUSTAFA YILMAZ'IN EŞİNDEN KORKUNÇ İDDİA
Kocasının şüpheli kaybından babası ve kuzenini sorumlu tutan ve ailesinin bu evliliğe onay vermediğini belirten genç kadın, "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!

"KOCAMI BABAM ÖLDÜRDÜ"
Bugünkü canlı yayında ise çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Programda yaşananları kısaca özetleyen Müge Anlı şu açıklamaları yaptı: Günlerdir sorularınıza yanıt verecek birini aradınız. Çünkü Nurten 'Kocamı babam öldürdü. Babamın tutuklanmasını ve kocamın yerinin bulunmasını istiyorum' dedi.

Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!

Nihal Hanım da, 'Oğlum gitti Nurten'i kaçırdı. Biz evlensinler istedik. Resmi nikah da kıydık. Ama benim çocuğumu amcasının oğlu aldı evden götürdü. Ondan bir daha haber alamadım' dedi.

Müge Anlı’da kayıp damat olayı: Canlı yayında gözaltına alındı! Hepsi gerçeği biliyor!

Hatice Hanım ise, 'Benim oğlum da ortada yok, amcası oğlunu azmettirmiş olabilir' dedi. Burada 4 tane kadın tüm bunların cevabını ararken şüpheliler yanıt vermemeyi tercih etti…"

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp damadın kayınpederi gözaltında | Video

SON DAKİKA