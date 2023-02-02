Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp damadın kayınpederi gözaltında | Video
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mustafa Yılmaz'ın şüpheli kaybı ele alındı. Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten yılmaz, Mustafa'nın babası tarafından kaçırıldığını ve işkence ederek öldürüldüğünü düşündüğünü söylemişti. Müge Anlı'nın açıkladığı son dakika bilgisine göre kayıp damadın kayınpederi gözaltına alındı. Peki istenmeyen damat Mustafa Yılmaz gerçekten kayınpeder kurbanı mı oldu? İşte ayrıntılar...
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