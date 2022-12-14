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Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
12:11
Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!
Türkiye, Müge Anlı'daki olayı konuşuyor… Ömer Can Aslanhan isimli genç, kansere yakalanan yengesinin tedavi parasını çalmıştı. Mahkeme kararıyla Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini alan çakma Ezel, bugünkü canlı yayında pişkin tavırlarıyla herkesi çileden çıkarttı. "Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa" diyen Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. İşte milyonların konuştuğu olayın detayları