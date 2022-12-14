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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 12:11

Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!

Türkiye, Müge Anlı'daki olayı konuşuyor… Ömer Can Aslanhan isimli genç, kansere yakalanan yengesinin tedavi parasını çalmıştı. Mahkeme kararıyla Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini alan çakma Ezel, bugünkü canlı yayında pişkin tavırlarıyla herkesi çileden çıkarttı. "Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa" diyen Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. İşte milyonların konuştuğu olayın detayları

Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine milyonları ekrana topladı. Mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Can Aslanhan, yengesinin kanser tedavisinde kullanacağı 300 bin lirayı hortumlamıştı.

Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!

EZEL BAYRAKTAR: PARAYLA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDIM
Paranın tamamını yediğini itiraf eden çakma Ezel Bayraktar, "Parayı çalmadım. Onlar bana verdi.

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Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!

Faizini yemek için verdiler. Ben de parayı yedim. İhtiyaçlarım için kullandım. Benim bir kariyerim var.

Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!

Oyunculuk eğitimi aldım. Tatile de gittim. Günlük 10 bin lira harcadım. Bir dizide rol alıp paralarını ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’daki çakma Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar! Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa!

Ezel Bayraktar, bugünkü canlı yayında ağabeyi Mehmet Aslanhan ve yengesi Tuğba ile bir kez daha kapıştı.

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