Müge Anlı'da gündem olan Ezel Bayraktar yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolmuştu! 300 bin TL'yi ne yaptı? | Video
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ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlısert'te milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yengesinin kanser tedavisi için kullanacağı 300 bin TL'yi çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan adını değiştirip Ezel Bayraktar yaptı. Çakma Ezel'i tanıyan Emrah Yılmaz isimli bir şahıs canlı yayına bağlanıp Ömer Can Aslanhan'ın,yeni adıyla Ezel Bayraktar'ın Antalya'da kadınlarla gezip, çok para harcadığını iddia etti. Bu iddialar üzerine Ezel, 300 bin TL'nin hepsini harcadığını, yengesinin kanser olduğunu bilmediğini söyledi.