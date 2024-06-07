Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!

Yayına bağlanan bir izleyici ise Güllü Çolak ve annesinin zengin bir adamdan yüklü miktarda borç aldıklarını anlattı. Daha sonra bu kişiyi bir daha görmediklerini anlatan izleyici, öldürülüp kıyma makinesindan çekilen kişinin bu adam olabileceğini vurguladı.