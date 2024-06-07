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Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:56
Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!
Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ahmet, halası Güllü Çolak ve ailesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı. Yayına telefonla bağlanan bir izleyici ise iğrenç bir iddia ortaya attı. "Çektikleri eti ve salçayı sattılar" ifadelerini kullandı. Anne kızın sözleri ise milyonları şaşırttı…