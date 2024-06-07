Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:56

Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!

Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ahmet, halası Güllü Çolak ve ailesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı. Yayına telefonla bağlanan bir izleyici ise iğrenç bir iddia ortaya attı. "Çektikleri eti ve salçayı sattılar" ifadelerini kullandı. Anne kızın sözleri ise milyonları şaşırttı…

Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeme getirdiği kıyma makineli cinayet iddiasında yeni gelişmeler yaşandı. Her şey Kahramanmaraş'ta oturan 33 yaşındaki Güllü Çolak'ın sırra kadem basmasıyla başlamıştı.

Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!

Güllü'nün bulunmasını isteyen yakınları, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ancak kayıp Güllü olayının altından vahşet çıktı. Canlı yayında korkunç bir iddia ortaya atıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!

Güllü Çolak, abisi ve annesinin bir kişiyi "öldürüp kıyma makinesindan çektikleri" iddiası milyonları şaşkına uğrattı.

Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!

Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet, dünkü yayında "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden geçirdiler!" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar: Etleri dışarı sattılar!

Yayına bağlanan bir izleyici ise Güllü Çolak ve annesinin zengin bir adamdan yüklü miktarda borç aldıklarını anlattı. Daha sonra bu kişiyi bir daha görmediklerini anlatan izleyici, öldürülüp kıyma makinesindan çekilen kişinin bu adam olabileceğini vurguladı.

SON DAKİKA