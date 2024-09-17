Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evi didik didik edildi

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, savcılıktaki ifadesinde, olay günü Yüksel Güran'ın (Narin'in annesi) makinesi iyi yıkamadığı gerekçesiyle saat 10.00 sıralarında kendisine yıkanması için çamaşır getirdiğini, yıkadığı çamaşırları bırakmak için evlerine saat 15.00 civarında gittiğini, kapıyı açan oğlu Eren'in annesinin uyuduğunu belirttiğini anlatarak, şu beyanlarda bulundu:

"Bunun üzerine ben de 'Su deposu dolduktan sonra gelirim.' diyerek evden ayrıldım. Salim'in evinin yan tarafında bulunan su motorunun şalterini kaldırıp eve gittim. Evde depo ve şişeler dolana kadar bekledim. Yaklaşık yarım saat sonra şalteri kapattıktan sonra Yüksel'in evine geçtim. Yüksel'in evine geçtiğimde evin kapısını hatırladığım kadarıyla Eren açtı. Evin içerisinde televizyonun bulunduğu ve klimanın çalıştığı odada Enes koltuğun üzerine uyumaktaydı. Yaklaşık olarak 20 dakika sonrasında Enes uyandı ve birbirimize hal hatır sorduk. Daha sonra Enes odadan çıktı ve nereye gittiğini görmedim. Yüksel ile yaklaşık 1,5-2 saat sohbet ettik. Daha sonra evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan evine girmek üzere olduğunu gördüm. Eve geldikten sonra Yüksel beni arayarak Narin'in bizde olup olmadığını sordu. Bizde olmadığını söyledim. Narin'i aramaya başladık."