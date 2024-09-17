Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.09.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:01

Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi didik didik edildi

Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir Narin Güran cinayetinin faillerini ve cinayetin sebebini araştırıyor. Ülkeyi yasa boğan cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından evde inceleme yapıldı. İşte detaylar...

Hüseyin KAÇAR
Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evi didik didik edildi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evi didik didik edildi

Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi didik didik edildi

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıktıktan sonra evine giden ve ortadan kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Narin'in cansız bedenini evinden aldığı bir çuvalın içerisine koyarak Eğertutmaz Deresi'ne gizlediğini itiraf eden tutuklu şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) evde Narin'e ait bir delil aradı. Yaklaşık 20 dakika süren aramada, JASAT ekipleri elinde bir zarfla çıktı. Aramaların sonunda, JASAT Tavşantepe Köyü İlkokulu'nda görevli temizlik elemanımı bilgisine başvurmak amacıyla jandarmaya götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evi didik didik edildi

NARİN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki inceleme sürüyor.

Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemedeki ilk tespitte, Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Adli Tıp Kurumunun raporu tamamladıktan sonra adli makamlara iletilecek.

Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evi didik didik edildi

TUTUKLANAN YENGE HEDİYE GÜRAN, CEP TELEFONUNU DEĞİŞTİRMİŞ

13 Eylül'de gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Hediye Güran, savcılıkta jandarmadaki ifadesini tekrarladığını belirtti.

Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evi didik didik edildi

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, savcılıktaki ifadesinde, olay günü Yüksel Güran'ın (Narin'in annesi) makinesi iyi yıkamadığı gerekçesiyle saat 10.00 sıralarında kendisine yıkanması için çamaşır getirdiğini, yıkadığı çamaşırları bırakmak için evlerine saat 15.00 civarında gittiğini, kapıyı açan oğlu Eren'in annesinin uyuduğunu belirttiğini anlatarak, şu beyanlarda bulundu:

"Bunun üzerine ben de 'Su deposu dolduktan sonra gelirim.' diyerek evden ayrıldım. Salim'in evinin yan tarafında bulunan su motorunun şalterini kaldırıp eve gittim. Evde depo ve şişeler dolana kadar bekledim. Yaklaşık yarım saat sonra şalteri kapattıktan sonra Yüksel'in evine geçtim. Yüksel'in evine geçtiğimde evin kapısını hatırladığım kadarıyla Eren açtı. Evin içerisinde televizyonun bulunduğu ve klimanın çalıştığı odada Enes koltuğun üzerine uyumaktaydı. Yaklaşık olarak 20 dakika sonrasında Enes uyandı ve birbirimize hal hatır sorduk. Daha sonra Enes odadan çıktı ve nereye gittiğini görmedim. Yüksel ile yaklaşık 1,5-2 saat sohbet ettik. Daha sonra evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan evine girmek üzere olduğunu gördüm. Eve geldikten sonra Yüksel beni arayarak Narin'in bizde olup olmadığını sordu. Bizde olmadığını söyledim. Narin'i aramaya başladık."

SON DAKİKA