Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi didik didik edildi
Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir Narin Güran cinayetinin faillerini ve cinayetin sebebini araştırıyor. Ülkeyi yasa boğan cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından evde inceleme yapıldı. İşte detaylar...
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