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Haberler Yaşam Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 09:22

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 15 sanık, bugün 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Kapalı gerçekleşen duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6'sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında iddianame hazırladı. Bugün görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcılığı'nın esas hakkında mütalaasını sunması ve mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILAMA

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların bir önceki duruşmada ifadeleri alınmıştı. Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar, "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNDAN YARGILANAN SANIKLAR

İddianamede, sanıkların Narin Güran cinayeti soruşturmasında çelişkili ve tutarsız beyanlar verdiği, maddi delillerle uyuşmayan ifadelerle suçluyu koruduğu belirtiliyor.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

Suça sürüklenen çocuklar için ise 4 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Daha önce tahliye edilen Hediye Güran ve R.A.'nın da aralarında bulunduğu sanıkların, cinayetin aydınlatılmasını engellemeye çalıştığı öne sürülüyor.