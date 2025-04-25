Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!

17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILAMA

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların bir önceki duruşmada ifadeleri alınmıştı. Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar, "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.