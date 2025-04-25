Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında | Video
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 15 sanık, bugün 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Kapalı gerçekleşen duruşmada karar çıkması bekleniyor.
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