Giriş Tarihi: 08.09.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
20:22
Narin'in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş
Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan minik Narin'in vefatına ağlıyor. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamlı olarak sürerken, Narin Güran'ın ablasıyla ilgili de oldukça dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Narin'in engelli olduğu belirtilen ablasının şüpheli şekilde merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.