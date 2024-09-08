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Giriş Tarihi: 08.09.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:22

Narin'in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan minik Narin'in vefatına ağlıyor. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamlı olarak sürerken, Narin Güran'ın ablasıyla ilgili de oldukça dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Narin'in engelli olduğu belirtilen ablasının şüpheli şekilde merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Narin’in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

Narin Güran'ın vefatı tüm Türkiye'yi sarstı. 19 gündür kayıp olarak alan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Narin’in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

Narin'in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

Narin Güran'ın engelli olduğu belirtilen ablasının merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Öte yandan, ablanın ölümünden sonra herhangi bir otopsi yapılmadığı olayın üsünün örtüldüğü öne öne sürüldü.

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Narin’in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

NARİN GÜRAN OLAYI

21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20:00'de jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Narin’in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

Geçtiğimiz günlerde Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Narin’in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Pazar günü sabah saatlerinde bulundu.

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