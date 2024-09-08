Narin’in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

NARİN GÜRAN OLAYI

21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20:00'de jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.