Narin'in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan minik Narin'in vefatına ağlıyor. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamlı olarak sürerken, Narin Güran'ın ablasıyla ilgili de oldukça dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Narin'in engelli olduğu belirtilen ablasının şüpheli şekilde merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.