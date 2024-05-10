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Haberler Yaşam NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 21:45

NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…

Elektronik cihazlara dikkat! NASA'dan acil uyarı geldi. Güneş'te son 19 yılın en güçlü patlaması meydana geldi. Patlamanın etkilerinin önümüzdeki günlerde dünyada görülebileceği belirtildi. Önümüzdeki günlerde ülkemizde de…

NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…

NASA'dan korkutan haber geldi. Son 19 yılın en güçlü patlaması elektrik, internet ve televizyon yayınlarında kesintilere sebep olacak.

NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini duyurdu.

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NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini açıkladı.

NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…

2005'in Ocak ayından bu yana ilk defa şiddetli jeomanyetik fırtına sebebiyle alarm durumuna geçen Amerikan ajansı, GPS gibi elektronik cihazları ve elektrik şebekelerinin bazı kısımlarını bozabileceğini ifade etti. Öte yandan yaşanacak fırtına sebebiyle ülkenin büyük bir bölümünün bir ışık çemberiyle kaplanabileceğini de ifade edildi.

NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…

Uyarıdan önce çarşamba günü Güneş'ten çok sayıda büyük plazma çıkışının görüldü ve bir dizi Güneş patlaması gerçekleşmişti.

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