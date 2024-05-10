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NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
21:45
NASA’dan acil uyarı! Güneş’te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandı: Önümüzdeki günlerde internet, elektrik ve televizyonlar kesilebilir…
Elektronik cihazlara dikkat! NASA'dan acil uyarı geldi. Güneş'te son 19 yılın en güçlü patlaması meydana geldi. Patlamanın etkilerinin önümüzdeki günlerde dünyada görülebileceği belirtildi. Önümüzdeki günlerde ülkemizde de…