Giriş Tarihi: 19.11.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 15:39
Nehir 150 haneli köyü içine çekti: Onlardan geriye iz kalmadı!
19. yüzyılda Belgrad yakınlarında, döneminin en modern şehircilik örneklerinden biri olarak inşa edilen 150 haneli Marienfeld köyü, insanlığın doğaya karşı yaptığı en büyük planlama hatalarından birinin kurbanı oldu. Tuna Nehri'nin taşkın ovasına kurulan bu düzenli yerleşim yeri, nehrin yıkıcı gücüne dayanamayarak sular altında kaldı ve haritalardan tamamen silindi. İşte geride tek bir iz bile bırakmadan yok olan o kayıp köyün çarpıcı hikayesi...