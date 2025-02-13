Haberler
Yaşam
Nevşehir'de eski eşine pusu kurup dehşeti yaşatmıştı! İfadesi pes dedirtti! "Silahı ormanda buldum"
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:53
Nevşehir'de eski eşine pusu kurup dehşeti yaşatmıştı! İfadesi pes dedirtti! "Silahı ormanda buldum"
Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, ifadesinde iş için bir yere giderken tesadüf eseri yolda eski eşini gördüğünü ve olayda kullandığı silahı piknik yaparken ormanlık alanda bulduğunu söyledi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.