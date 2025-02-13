Video Yaşam Eski eşini ormanlık alanda bulduğu tabancayla öldürmüş | Video
Eski eşini ormanlık alanda bulduğu tabancayla öldürmüş | Video

Eski eşini ormanlık alanda bulduğu tabancayla öldürmüş | Video

13.02.2025 | 12:35

Nevşehir'de boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde iş için bir yere giderken tesadüf eseri yolda eski eşini gördüğünü ve olayda kullandığı silahı piknik yaparken ormanlık alanda bulduğunu söyledi.

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Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 26 yaşındaki Emre Yağar boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Yağar ile eski eşi 26 yaşındaki Servet Nur Şahin'i silahla ateş ederek ağır yaraladı. Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan talihsiz kadını hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan Yağar olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Servet Nur Şahin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Emre Yağar'ın emniyette verdiği ifadesi çıktı. İfadesinde Servet Nur Şahin'i tesadüfen gördüğünü söyleyen Yağar, olayı şu şekilde anlattı:

"İşim gereği perde ölçüsü almak için 2000 evler yolu üzerinde kiraladığım araç ile seyrederken tesadüfen eski eşim Servet Nur ile denk geldim. Aracı Servet Nur'un yanında durdurdum, araçtan indim ve kendisine yönelik "çocuklarımı 4 aydır görmüyorum, bundan dolayı psikolojim bozuluyor ve artık çocuklarımı görmek istiyorum" dedim. O da bana "250.000 TL para verirsen çocukları sana gösteririm vermezsen de" diyerek küfür etti. Bu esnada telefonun hoparlörü açık bir vaziyette konuştuğu erkek şahsı ima ederek "seni vurdurturum" dedi ve üzerime doğru saldırmaya başladı. Bende bu esnada kaçarken arabanın bagajını açtım ve bagajda bulunan kendime ait ruhsatı olmayan markasını bilmediğim tabancamı aldım ve dolduruş yaparak kendisinin bana saldırmaması için iki el havaya doğru, bir elde yere doğru ateş ettim. Sonrasında panikle arabaya binerek hızlı bir şekilde karakola teslim olmaya geldiğim esnada silahı 80. Yıl Bulvarı üzerinde bir yere aracın içerisinden attım ve karakola gelip teslim oldum. Silah sesinden sonra Servet nur kaçmaya başladı Servet Nur'a isabet edip etmediğini bilmiyorum. Silah kullandığım için karakolu gelip teslim oldum. Olayda kullandığım silahı yaklaşık 10 gün önce Nar kasabası ormanlık alanında piknik yaparken buldum ve olayda kullandığım aracın arkasına bulduğum şekilde koydum. Silahı bagaja koyarken içini kontrol etmedim. Sonrasında da kontrol etmedim ve ben silaha mermi basmadım. Olay anında da o panikle silahı dolu ya da boş olduğunu bilmeden bagajdan alıp dolduruş yaptım. Karakola teslim olduktan sonra polisler eşliğinde silahı attığım yere gittik ve polislere silahı attığım yeri gösterdim. Polisler orada silahı buldular."

SERVET NUR'UN AKRABASI KONUŞTU
Öte yandan; Servet Nur Şahin'in akrabası Hasan Şahin de; Servet'in 4 yıl evli kaldığını söyleyerek; "Servet 4 sene evli kaldı. Eşiyle ayrıydı. Onu katleden de eski eşidir. Şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldıklarını biliyoruz. Bizim bildiğimiz bu. 2 çocukları var. Çocuklarımızda hem yetim hem öksüz kaldı. Çocuklarını göstermeme gibi bir durumları yok" dedi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

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