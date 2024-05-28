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Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:01
Türkiye'nin konuştuğu olay dün İstanbul'da yaşandı. Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Tam 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. 8 çocuk babası olduğu öğrenilen ve çöp konteynerine yakın bir evde oturduğu belirlenen Nihat Salih'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…