Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

KOLLARI VE BACAKLARI VÜCUDUNDAN AYRILMIŞ HALDE!

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.