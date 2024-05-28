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Haberler Yaşam Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:01

Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

Türkiye'nin konuştuğu olay dün İstanbul'da yaşandı. Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Tam 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. 8 çocuk babası olduğu öğrenilen ve çöp konteynerine yakın bir evde oturduğu belirlenen Nihat Salih'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

Korkunç olay İstanbul Pendik'teki Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi görünce büyük panik yaşadı. İhbar üzerine hemen olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

KOLLARI VE BACAKLARI VÜCUDUNDAN AYRILMIŞ HALDE!

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

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Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

8 ÇOCUĞU VARMIŞ!

Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

EVİ DE İNCELEMEYE ALINDI

Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı.

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