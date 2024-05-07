Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencinin saldırı anı kamerada!

Kan donduran olay, saat 10.00 sıralarında Özel bir Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Yusuf K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.