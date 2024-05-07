Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 19:51

Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!

İstanbul Eyüpsultan'da Türk vatandaşlığı olan ancak aslen Iraklı olduğu öğrenilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf K. 5 ay önce atıldığı okulun müdürüne kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan hastaneye kaldırılırken şüpheli kısa süre içerisinde Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yaşlı öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin Çocuk Bürodaki işlemleri sürüyor. Şüpheli öğrencinin okul müdürünün olduğu odaya girip 20 saniye sonra çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!

Kan donduran olay, saat 10.00 sıralarında Özel bir Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Yusuf K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Yusuf K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Yusuf K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan'ı ağır şekilde yaraladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!

Gerçekleşen olayın ardından Yusuf K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!

Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Okul müdürü İbrahim Oktugan öldü! Okuldan atılan öğrencisi kurşun yağdırmıştı!

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan okul müdürü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON DAKİKA