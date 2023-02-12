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Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:13

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?

Kahramanmaraş depreminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile 71 ilde okulların açılış süresi değişti. Anaokulları, ilkokul ve lisede eğitim gören öğrenciler 2023 MEB takvimi ile okullar açılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bakan Özer Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerin deprem bölgesindeki sahada olduğunu duyurdu. Bu bakımdan 13 Şubat'ta açılması beklenen okulların tatil süresi uzadı. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte okulların açılış ve kapanış tarihi 2023

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA MEB’TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte ve ne zaman sorusuna milyonların yanıt arayışı başladı. Normalde 13 Şubat 2023 Pazartesi günü tüm okullar 81 ilde açılacaktı. Yaşanan Kahramanmaraş depreminin 10 ili etkilemesi sebebiyle okulların tatil süresi uzadı. Milli yas ve OHAL ilanları ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da okullarda tatil kararı aldı. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, dersler hangi tarihte başlayacak, ne zamana kadar tatil?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA MEB’TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, ''71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretimde ara veriyoruz'' açıklamasında bulundu.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA MEB’TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ, NE ZAMANA KADAR TATİL?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretimde ara veriyoruz

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA MEB’TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?

Bakan Özer: 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz.Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

AYRINTILAR GELİYOR

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA MEB’TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?

10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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