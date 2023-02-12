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Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:13

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil?

Kahramanmaraş depreminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile 71 ilde okulların açılış süresi değişti. Anaokulları, ilkokul ve lisede eğitim gören öğrenciler 2023 MEB takvimi ile okullar açılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bakan Özer Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerin deprem bölgesindeki sahada olduğunu duyurdu. Bu bakımdan 13 Şubat'ta açılması beklenen okulların tatil süresi uzadı. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu! 13 Şubat Yarın okullar açılacak mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte okulların açılış ve kapanış tarihi 2023