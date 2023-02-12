Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde eğitime ara verilmişti. Okulların ne zaman açılacağı sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Depremin etkilediği 10 il için ise 1 Mart'ı işaret etti.