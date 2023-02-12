Video Haber Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı | Video
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı | Video

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı | Video

12.02.2023 | 14:16

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde eğitime ara verilmişti. Okulların ne zaman açılacağı sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Depremin etkilediği 10 il için ise 1 Mart'ı işaret etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki | Video 01:16
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki | Video 12.02.2023 | 15:19
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı | Video 03:27
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı | Video 12.02.2023 | 13:27
Anne-baba ve 2 yaşındaki çocukları 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video 02:35
Anne-baba ve 2 yaşındaki çocukları 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video 12.02.2023 | 14:25
Şanlıurfa’da güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video 00:30
Şanlıurfa'da güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video 12.02.2023 | 14:15
Kahramanmaraş’da bir köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti | Video 00:56
Kahramanmaraş’da bir köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti | Video 12.02.2023 | 14:14
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı | Video 06:26
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı | Video 12.02.2023 | 14:16
Çadırdaki depremzedeler duygularını SABAH TV’ye anlattı | Video 01:18
Çadırdaki depremzedeler duygularını SABAH TV'ye anlattı | Video 12.02.2023 | 12:23
Ünlü oyuncudan Muharrem İnce’nin ’Burada 116 saattir devlet yok açıklamasına tepki! Vallahi de yalan söylüyor | Video 01:25
Ünlü oyuncudan Muharrem İnce'nin 'Burada 116 saattir devlet yok" açıklamasına tepki! "Vallahi de yalan söylüyor" | Video 12.02.2023 | 11:44
Enkaz başında yorgunluğunu unutan ekiplerin yürek ısıtan görüntüleri... | Video 00:23
Enkaz başında yorgunluğunu unutan ekiplerin yürek ısıtan görüntüleri... | Video 12.02.2023 | 11:03
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı | Video 00:44
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı | Video 12.02.2023 | 10:50
Hatay Antakya’da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptığı anları paylaştı | Video 00:25
Hatay Antakya'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptığı anları paylaştı | Video 12.02.2023 | 10:49
Milli Savunma Bakanı Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı 09:34
Milli Savunma Bakanı Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı 12.02.2023 | 10:52
Afet bölgesinde skandal görüntüler! CHP’li İlçe Başkanı yardım malzemelerini babasının evine depoladı | Video 00:17
Afet bölgesinde skandal görüntüler! CHP’li İlçe Başkanı yardım malzemelerini babasının evine depoladı | Video 12.02.2023 | 10:33
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı 00:44
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı 12.02.2023 | 10:33
Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablası paylaştı: Çaresizce izliyorum… | Video 00:17
Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablası paylaştı: "Çaresizce izliyorum…" | Video 12.02.2023 | 10:27
Fenomen taha duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Dilan Polat’tan açıklama! | Video 00:30
Fenomen taha duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Dilan Polat'tan açıklama! | Video 12.02.2023 | 10:13
Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş’ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı | Video 01:01
Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş’ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı | Video 12.02.2023 | 09:25
Depreme Antakya’da yakalanan ailenin hayat hikayesi herkesi ağlattı | Video 05:25
Depreme Antakya’da yakalanan ailenin hayat hikayesi herkesi ağlattı | Video 12.02.2023 | 09:17
Hatay’da deprem enkazında 149. saatteki mucize: Mustafa 06:10
Hatay'da deprem enkazında 149. saatteki mucize: Mustafa 12.02.2023 | 09:09
Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor | Video 03:22
Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor | Video 12.02.2023 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA