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Haberler Yaşam Ordu'dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem'in ardından Süleyman'ında cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 08:43

Ordu'dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem'in ardından Süleyman'ında cansız bedenine ulaşıldı!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 30 Nisan 2025'te kaybolan üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu ve Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenleri bulundu. Küpkaya Kanyonu'nda terk edilmiş araçla başlayan arama çalışmaları, iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAMZA ALP
Ordu’dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem’in ardından Süleyman’ında cansız bedenine ulaşıldı!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 30 Nisan 2025 tarihinde kaybolan Gizem Sinanoğlu ve Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber alamadıklarını bildirmesiyle başlayan süreç, Küpkaya Kanyonu'nda terk edilmiş bir araçla yeni bir boyut kazandı.

Ordu’dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem’in ardından Süleyman’ında cansız bedenine ulaşıldı!

Jandarma, AFAD, polis ve dalgıç ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda önce Gizem Sinanoğlu, ardından Süleyman Erdoğan'ın cesedine ulaşıldı.

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Ordu’dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem’in ardından Süleyman’ında cansız bedenine ulaşıldı!

TERK EDİLMİŞ ARAÇ KANYONDA BULUNDU

Olay, Süleyman Erdoğan'a ait aracın Küpkaya Kanyonu yakınlarında terk edilmiş halde bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Ordu’dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem’in ardından Süleyman’ında cansız bedenine ulaşıldı!

KAYBOLDUKLARI YERDEN 500 METRE UZAKTA...

Dronlar, arama köpekleri, su altı dalgıçları ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla sürdürülen çalışmalar, 2 Mayıs'ta Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedeninin bulunmasıyla ilk sonucunu verdi. Sinanoğlu'nun bedeni, kayboldukları noktadan yaklaşık 500 metre uzakta, 5 metre derinlikte tespit edildi.

Ordu’dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem’in ardından Süleyman’ında cansız bedenine ulaşıldı!

SÜLEYMAN ERDOĞAN'IN CANSIZ BEDENİ DE BULUNDU

Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan'ın da Küpkaya Kanyonu çevresinde ölü bulunduğunu bugün duyurdu. Evli ve iki çocuk babası olan Erdoğan'ın cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından adli tıp birimine gönderildi. Böylece, 30 Nisan'da başlayan kayıp vakası, iki kişinin ölümüyle trajik bir şekilde son buldu.