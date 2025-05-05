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Ordu'dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem'in ardından Süleyman'ında cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
08:43
Ordu'dan kahreden haber! 5 gündür kayıplardı! Gizem'in ardından Süleyman'ında cansız bedenine ulaşıldı!
Ordu'nun Ulubey ilçesinde 30 Nisan 2025'te kaybolan üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu ve Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenleri bulundu. Küpkaya Kanyonu'nda terk edilmiş araçla başlayan arama çalışmaları, iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.