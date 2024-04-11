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Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...
Giriş Tarihi: 11.04.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
16:52
Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...
Akıllara durgunluk veren olay Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da meydana geldi. Köpeğinin ısrarla havlaması üzerine evin bahçesinde bulunan otomobilinin kaputunu açan kadın neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, dünyanın en zehirli türlerinden biri olan o canlıyla karşılaştı. İşte detaylar...