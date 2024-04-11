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Haberler Yaşam Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...
Giriş Tarihi: 11.04.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:52

Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...

Akıllara durgunluk veren olay Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da meydana geldi. Köpeğinin ısrarla havlaması üzerine evin bahçesinde bulunan otomobilinin kaputunu açan kadın neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, dünyanın en zehirli türlerinden biri olan o canlıyla karşılaştı. İşte detaylar...

İHA
Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...

Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi.

Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...

Park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havladığını fark eden bir kadın, kaputu açtı.

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Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...

4 metre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında dev bir yılanla karşılaşan kadın neye uğradığını şaşırdı.

Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ YILAN TÜRLERİNDEN...

Çevredekilerin haber vermesi üzerine genç kadının evine uzman ekipler geldi.

Otomobilin kaputunu açınca neye uğradığını şaşırdı! Dünyanın en zehirli türlerinden...

Ekipler yılanın 4 metre 25 santimetre uzunluğunda ve 16 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

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