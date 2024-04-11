Tayland'da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video
Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında "kral kobra" bulundu.
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