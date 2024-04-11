Video Dünya Tayland'da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video
Tayland'da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video

Tayland'da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video

11.04.2024 | 16:08

Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında "kral kobra" bulundu.

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Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı. Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi. Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi. Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti. Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi. Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.
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