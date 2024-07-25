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Haberler Yaşam Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:01

Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

Muğla Bodrum'da bir motosiklet sürücüsü yola çıkan başıboş sokak köpeği yüzünden kaza yaptı. Bu sırada yoldan geçen oyuncu Özge Özder ise ağır yaralanan sürücüyü umursamadı. Köpeğin başında bekleyen Özder'in sosyal medya şovuna vatandaştan tepki yağdı: Tüh sizin insanlığınıza!

Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

Ülkemizdeki başıboş sokak köpekleri saldırılarında bugün kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde başıboş sokak köpeği dehşeti yaşandı.

Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

Bir motosiklet sürücüsü, yola çıkan köpek yüzünden kaza yaptı. Bu sırada yoldan geçen oyuncu Özge Özder ise ağır yaralanan sürücüyü umursamadı. Özder, köpek için belediyeyi arayıp yardım çağrısı yaptı.

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Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

Köpeğin başından ayrılmayıp, yaralının yanına gitmeyen oyuncu, ambulans geldiğinde ise "Ambulans da yaralıları aldı herhalde" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

O anları sosyal medyadan paylaşarak şov yapan vicdansız oyuncuya tepki yağdı:
"Merak ediyorum bunlar nasıl insan acaba?"

Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

"Yazıklar olsun sana ve sana insan diyenlere? Bunlara prim verenler seyredin…"

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