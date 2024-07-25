Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

Bir motosiklet sürücüsü, yola çıkan köpek yüzünden kaza yaptı. Bu sırada yoldan geçen oyuncu Özge Özder ise ağır yaralanan sürücüyü umursamadı. Özder, köpek için belediyeyi arayıp yardım çağrısı yaptı.