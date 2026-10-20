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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 14:25

Özgür Özel'den sokak çağrısı! Avrupa'daki kaosu Türkiye'ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunan, Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden ve algı operasyonlarıyla vatandaşın sinir uçlarına dokunmayı amaç edinen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha sokak çağrısında bulundu. Özgür Özel, grup toplantısında 14 ili işaret etti. AHaber canlı yayınına katılan Gazeteci Melik Yiğitel Özel'in skandal çağrısıyla ilgili, "Bunun adı şeytanla çözüm ortaklığı yapmaktır. Özgür Bey daha önce de bunu yaptı ve sokaktakiler de itibar etmedi, yine edeceklerini düşünmüyorum." dedi.

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Özgür Özel’den sokak çağrısı! Avrupa’daki kaosu Türkiye’ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

Avrupa'da şehirler yangın yerine döndü. Fransa ve İtalya'da sokaklarda büyük eylemler düzenlendi. Türkiye'yi her fırsatta Batı'ya şikayet eden ve Avrupa'dan destek isteyen Özgür Özel bu kez de Avrupa'daki sokak eylemlerinden esinlendi. Özgür Özel grup toplantısında skandal bir çıkış yaptı.

Özgür Özel’den sokak çağrısı! Avrupa’daki kaosu Türkiye’ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

Özgür Özel provokasyon çağrısını açık açık dillendirdi ve, "Yarın akşam saat 19.00'da Halk TV'nin önünde bütün Halk TV izleyicileriyle birlikte destek olmaya, mücadele yapmaya, Halk TV'nin hakkını halk için savunmaya gidiyoruz." dedi.

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Özgür Özel’den sokak çağrısı! Avrupa’daki kaosu Türkiye’ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Özel, "Ayrıca basın meslek örgütleri bu hafta sonu pazartesi, sansüre hayır habere özgürlük diyerek cumartesi günü 14 ilde saat 14.00'te yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenliyorlar. Bu eylemlere bütün Yeni Partilileri, bütün muhalefetin sesinin kısılmasına isyan eden bütün demokratları yarın akşam Halk TV'ye, cumartesi de 14 şehirdeki basın meslek örgütlerinin eylemlerine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür Özel’den sokak çağrısı! Avrupa’daki kaosu Türkiye’ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

Gazeteci Melik Yiğitel AHaber canlı yayınında Özgür Özel'in skandal açıklamalarını değerlendirdi.

Yiğitel şunları söyledi:

"BUNUN ADI ŞEYTANLA ÇÖZÜM ORTAKLIĞIDIR"

"Bu ülkede sandık var, 2002 yılından bu yana 18 seçim olmuş... Bu ortalama 15 ayda 1 seçim demek. Demokrasinin sigortası seçim de işliyor."

Özgür Özel'den sokak çağrısı! Eylemlere destek vereceğini açıkladı | Video

Özgür Özel’den sokak çağrısı! Avrupa’daki kaosu Türkiye’ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

"Bunun bedelini ülkeye mi ödeteceksiniz? Gezi sürecinde Türkiye'ye kaybettirdikleri halen ortadayken, bundan ders çıkarmadan kişisel hırs ve kariyer için bunu yapmanın akıl ve mantıkla izahı yoktur."

Özgür Özel’den sokak çağrısı! Avrupa’daki kaosu Türkiye’ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

"Bunun adı şeytanla çözüm ortaklığı yapmaktır. Özgür Bey daha önce de bunu yaptı ve sokaktakiler de itibar etmedi, yine edeceklerini düşünmüyorum."

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ

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