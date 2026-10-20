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Özgür Özel'den sokak çağrısı! Avrupa'daki kaosu Türkiye'ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti
Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 14:25
Özgür Özel'den sokak çağrısı! Avrupa'daki kaosu Türkiye'ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti
Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunan, Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden ve algı operasyonlarıyla vatandaşın sinir uçlarına dokunmayı amaç edinen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha sokak çağrısında bulundu. Özgür Özel, grup toplantısında 14 ili işaret etti. AHaber canlı yayınına katılan Gazeteci Melik Yiğitel Özel'in skandal çağrısıyla ilgili, "Bunun adı şeytanla çözüm ortaklığı yapmaktır. Özgür Bey daha önce de bunu yaptı ve sokaktakiler de itibar etmedi, yine edeceklerini düşünmüyorum." dedi.