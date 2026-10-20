Özgür Özel’den sokak çağrısı! Avrupa’daki kaosu Türkiye’ye mi taşımak istiyor? 14 ili işaret etti

Avrupa'da şehirler yangın yerine döndü. Fransa ve İtalya'da sokaklarda büyük eylemler düzenlendi. Türkiye'yi her fırsatta Batı'ya şikayet eden ve Avrupa'dan destek isteyen Özgür Özel bu kez de Avrupa'daki sokak eylemlerinden esinlendi. Özgür Özel grup toplantısında skandal bir çıkış yaptı.