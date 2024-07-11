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Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
11:17
Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi
Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Dalaman uçuşunda büyük bir skandallar silsilesi yaşandı. Pegasus uçağı 5 saat rötar yapınca 2 yolcu fenalaşarak bayıldı. Seferi gerçekleştirmesi istenen pilot ve personellerin tavrı ise şoke etti. Personeller; 'mesai saati' bahanesiyle yolcuları bırakıp uçaktan ayrıldı.