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Haberler Yaşam Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:17

Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Dalaman uçuşunda büyük bir skandallar silsilesi yaşandı. Pegasus uçağı 5 saat rötar yapınca 2 yolcu fenalaşarak bayıldı. Seferi gerçekleştirmesi istenen pilot ve personellerin tavrı ise şoke etti. Personeller; 'mesai saati' bahanesiyle yolcuları bırakıp uçaktan ayrıldı.

Pegasus’tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Dalaman seferi rezalete sahne oldu. Seferi gerçekleştirecek pilot ve personeller 'mesai saati' dolduğu için uçağı terk etti.

Pegasus’tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi

YOLCULAR FENALAŞARAK BAYILDI

Sabiha Gökçen - Dalaman uçuşunu yapması planlanan Pegasus Havayolları'nın uçağının 5 saat rötar yapması sebebiyle 2 yolcu fenalaşarak bayıldı.

Yolcular acıktıklarını belirterek yetkililerden su ve sandviç istese de yeterli olmadı.

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Pegasus’tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi

Seferi gerçekleştirecek pilot ve personel mesai saati dolduğu için uçaktan ayrıldı. Uçakta zor anlar yaşayan yolcular yeni pilot ve personelleri bekledi.

Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti | Video

Pegasus’tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi

"MESAİ BİTTİ DİYE UÇAĞI TERKETME LÜKSÜNÜZ YOK"

Yaşanan skandala sosyal medya kullanıcıları şu sözlerle tepki gösterdi:

*Böyle bir durumda 'Acil Eylem Planı' olmalı. İnsanları böyle aç susuz rezil etmeye hakkınız yok.

*Pegasus Dalaman uçuşu hep böyle minimum 2 saat rötar.

Pegasus’tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi

*Pegasus pişmanlıktır, ne zaman Pegasus ile yolculuk yapmaya kalksam her zaman kesinlikle bir sorun olmuştur. Videoda açık ve net görünüyor zaten ne demek istediğim.

*Rahatlığa bak mesai saati bitti diye uçağı terketmişler. Gerçekten inanılmaz ortada bir kriz var sizin mesai bitti diye uçağı terketme lüksünüz yok orada insanlar sizin krizi yönetmenizi bekliyorlar.

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