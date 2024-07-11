Pegasus’tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti! Şoke eden ‘mesai saati’ bahanesi

*Pegasus pişmanlıktır, ne zaman Pegasus ile yolculuk yapmaya kalksam her zaman kesinlikle bir sorun olmuştur. Videoda açık ve net görünüyor zaten ne demek istediğim.

*Rahatlığa bak mesai saati bitti diye uçağı terketmişler. Gerçekten inanılmaz ortada bir kriz var sizin mesai bitti diye uçağı terketme lüksünüz yok orada insanlar sizin krizi yönetmenizi bekliyorlar.