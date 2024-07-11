Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti | Video

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Dalaman uçuşunda büyük bir skandallar silsilesi yaşandı. Pegasus uçağı 5 saat rötar yapınca 2 yolcu fenalaşarak bayıldı. Seferi gerçekleştirmesi istenen pilot ve personellerin tavrı ise şoke etti. Personeller; 'mesai saati' bahanesiyle yolcuları bırakıp uçaktan ayrıldı.