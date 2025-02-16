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Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:10

Pompalı tüfekle hastane basıp beni öldürün diye bağırmıştı! İstenen ceza belli oldu!

Korkunç olay Kahramanmaraş'ta meydana geldi. 46 yaşındaki Birgül Gül pompalı tüfekle hastane bastı. O korku dolu anlar kameralara yansırken Birgül Gül'ün olay anında söyledikleri herkesi şoke etti! " Beni öldürün yoksa ben sizi öldüreceğim" İfadelerini kullanan Gül olayın ardından tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında istenen ceza belli oldu. İşte haberin detayları...

DHA
Pompalı tüfekle hastane basıp beni öldürün diye bağırmıştı! İstenen ceza belli oldu!

Birgül Gül, 5 Ekim 2024'te Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası acil servisine geldi. Gül, çantasında bomba olduğunu ileri sürüp, 'Kalbimi durdurun' diye bağırdı. Hastanede paniğe neden olan olayda bazı sağlık çalışanları sedye ve masanın altına gizlenip korunmaya çalıştı. Hastanenin güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirip, polise teslim ettiği Birgül Gül, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Pompalı tüfekle hastane basıp beni öldürün diye bağırmıştı! İstenen ceza belli oldu!

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp, hazırlanan iddianameyle Birgül Gül hakkında 'Silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşmasına olayın mağduru 11 kişiyle taraf avukatları katıldı. Birgül Gül, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı.

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Pompalı tüfekle hastane basıp beni öldürün diye bağırmıştı! İstenen ceza belli oldu!

'AMACIM, POLİS VEYA GÜVENLİĞİN BENİ ÖLDÜRMESİYDİ'

Birgül Gül, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edip, psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Hastanedekilere yönelik herhangi bir zarar verme kastım yoktu. Amacım orada kendimi öldürtmekti, hepsinden helallik istiyorum. Silah kullanmayı bilmem, olayda kullandığım silah, oğluma aitti. Bunu kurusıkı olarak biliyordum. Ben son 2 yılda yakınlarımı ara ara kaybettim. Bu bende psikolojik sıkıntı oluşturdu, ölümü düşünmeye başladım. Sonrasında bir an önce Allah'a kavuşmayı istedim. Sürekli bunu düşündüm. Hastanede yapmış olduğum eylem sırasında amacım, polislerin veya güvenliğin beni öldürmesiydi" dedi.

Pompalı tüfekle hastane basıp beni öldürün diye bağırmıştı! İstenen ceza belli oldu!

"BİRİSİ DIŞARIYA ÇIKARSA ÖLDÜRÜRÜM!"

Olayın mağdurları ise yaşananları anlatırken, 11 kişiden 8'i Birgül Gül'den şikayetçi olmadığını söyledi. Sanıktan şikayetçi olmadığını belirten mağdurlardan E.I., "Sanıkla elinde tüfek varken bir anda karşı karşıya kaldım. Kendisini öldürmemizi istedi aksi takdirde bizi öldüreceğini söyledi. Üzerinde bir çanta vardı. Sedyenin üzerine bırakarak içerisinde bomba olduğunu söyledi. Orada bulunanların dışarı çıkmasını engelledi, 'Kimse dışarı çıkarsa öldürürüm' dedi" ifadelerini kullandı. Mahkeme savcısı mütalaasında Birgül Gül'ün suçu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sonunda hakim, davanın her ne kadar 'Silahla tehdit' suçundan açılmış olsa da Birgül Gül'ün 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtip, sanığı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından da Gül'ün sabıkasız oluşu ve yargılama sürecindeki tavrı nedeniyle cezasını 10 yıla düşürüp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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