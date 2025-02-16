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Pompalı tüfekle hastane basıp beni öldürün diye bağırmıştı! İstenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
11:10
Pompalı tüfekle hastane basıp beni öldürün diye bağırmıştı! İstenen ceza belli oldu!
Korkunç olay Kahramanmaraş'ta meydana geldi. 46 yaşındaki Birgül Gül pompalı tüfekle hastane bastı. O korku dolu anlar kameralara yansırken Birgül Gül'ün olay anında söyledikleri herkesi şoke etti! " Beni öldürün yoksa ben sizi öldüreceğim" İfadelerini kullanan Gül olayın ardından tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında istenen ceza belli oldu. İşte haberin detayları...