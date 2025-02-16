Video Yaşam Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis | Video
Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis | Video

Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis | Video

16.02.2025 | 12:17

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane basan Birgül Gül (46), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, "Bu tip olayların olmasını hiç istemeyiz ama olursa da böyle hızlı, örnek kararlar verilmesini istiyoruz" dedi.

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Birgül Gül, 5 Ekim 2024'te Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası acil servisine geldi. Gül, çantasında bomba olduğunu ileri sürüp, 'Kalbimi durdurun' diye bağırdı. Hastanede paniğe neden olan olayda bazı sağlık çalışanları sedye ve masanın altına gizlenip korunmaya çalıştı. Hastanenin güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirip, polise teslim ettiği Birgül Gül, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp, hazırlanan iddianameyle Birgül Gül hakkında 'Silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşmasına olayın mağduru 11 kişiyle taraf avukatları katıldı. Birgül Gül, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı.

'AMACIM, POLİS VEYA GÜVENLİĞİN BENİ ÖLDÜRMESİYDİ'
Birgül Gül, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edip, psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Hastanedekilere yönelik herhangi bir zarar verme kastım yoktu. Amacım orada kendimi öldürtmekti, hepsinden helallik istiyorum. Silah kullanmayı bilmem, olayda kullandığım silah, oğluma aitti. Bunu kurusıkı olarak biliyordum. Ben son 2 yılda yakınlarımı ara ara kaybettim. Bu bende psikolojik sıkıntı oluşturdu, ölümü düşünmeye başladım. Sonrasında bir an önce Allah'a kavuşmayı istedim. Sürekli bunu düşündüm. Hastanede yapmış olduğum eylem sırasında amacım, polislerin veya güvenliğin beni öldürmesiydi" dedi.

Olayın mağdurları ise yaşananları anlatırken, 11 kişiden 8'i Birgül Gül'den şikayetçi olmadığını söyledi. Sanıktan şikayetçi olmadığını belirten mağdurlardan E.I., "Sanıkla elinde tüfek varken bir anda karşı karşıya kaldım. Kendisini öldürmemizi istedi aksi takdirde bizi öldüreceğini söyledi. Üzerinde bir çanta vardı. Sedyenin üzerine bırakarak içerisinde bomba olduğunu söyledi. Orada bulunanların dışarı çıkmasını engelledi, 'Kimse dışarı çıkarsa öldürürüm' dedi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme savcısı mütalaasında Birgül Gül'ün suçu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sonunda hakim, davanın her ne kadar 'Silahla tehdit' suçundan açılmış olsa da Birgül Gül'ün 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtip, sanığı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından da Gül'ün sabıkasız oluşu ve yargılama sürecindeki tavrı nedeniyle cezasını 10 yıla düşürüp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'UCUZ ATLATILMIŞ BİR OLAYDI'
Kararı değerlendiren Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Tiyekli, cezanın örnek olduğunu söyledi. Tiyekli, "Bu çok ucuz atlatılmış bir olaydı, Allah korusun orada çok daha kötü şeyler olabilirdi ama olay bastırıldı. Kadın herhangi bir zarar vermeden gözaltına alındı. Bu süreçte yargımız çok hızlı çalıştı, çok hızlı bir karar verdi ve ilgili kişiye 10 yıl gibi örnek bir ceza verildi. Bu 10 yıllık cezada da tutukluluk halini devamı kararı verildi. Bu bizim için sevindirici bir olay. Bu olay her ne kadar Kahramanmaraş'ta ucuz atlatılmışsa da aslında çok tehlikeli olaylar. O anda o pompalı tüfek patlasaydı acil servisteki çalışan arkadaşlarımızın çoğu belki yaralanacak, belki vefat edecekti. Bu kararın örnek alınmasını istiyoruz. Sağlık kuruluşlarına silahla girenlerin veya bu şekilde olay çıkaranların cezalandırılacağını mutlaka bilmesi lazım. Hızlı yargılama nedeniyle mahkemeye de teşekkür ediyoruz, bu konuda örnek bir karar verdi" diye konuştu.

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