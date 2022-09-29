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Haberler Yaşam Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:55

Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene

Başkan Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu: Bu gemi yükünü aldı, rotasına girmiş, menziline doğru ilerliyor. Şehir hastanelerini teknolojiyle, sağlık ordumuzu da akademik statü ve özlük haklarıyla destekleyerek uluslararası marka olacağız. İşte rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi...

Fatma GÖKSU
BURCU ŞEN
Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene

Başkan Erdoğan, Ankara'da Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu:

Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene

SAĞLIK DEVRİMİNİN SEMBOLÜ:

Bugün Türkiye 20'nci şehir hastanesine kavuştu. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetinde. Tabii Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık. Aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. Bu gemi yükünü almış, rotasına girmiş, menziline doğru gidiyor.

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Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene

BEŞERİ SERMAYE İLE TEKNOLOJİYİ EN ÜST DÜZEYDE BİRLEŞTİRECEĞİZ:

Beşeri sermayemizle teknolojik imkânları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz. Sağlık ordumuzdaki her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız.

Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene

DÜNYA, ŞEHİR HASTANELERİ MODELİMİZİ İNCELİYOR:

Şehir hastanelerinin bir kısmı Etlik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklığıyla, bir kısmını da genel bütçeden hayata geçirildi. Her ne kadar muhalefet, yalan ve çarpıtmalarla eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk olan şehir hastaneleri modeli, pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor.

Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene

GELİŞMİŞ DENİLEN ÜLKELERİN YETERSİZLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gelişmiş denilen ülkelerin altyapılarının artık iyice eskidiği ve yetersiz hale geldiği, sağlık konusunda nasıl acınacak bir durumda oldukları salgın döneminde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Öyle ki pek çok ülke çaresizlikten adeta vatandaşlarını ölüme terk etti. O dönemde hastanelerden, yaşlı bakımevlerinden yansıyan insanlık adına yüz kızartıcı manzaraları hepimiz gayet iyi biliyoruz.

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