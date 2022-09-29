Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene

DÜNYA, ŞEHİR HASTANELERİ MODELİMİZİ İNCELİYOR:



Şehir hastanelerinin bir kısmı Etlik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklığıyla, bir kısmını da genel bütçeden hayata geçirildi. Her ne kadar muhalefet, yalan ve çarpıtmalarla eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk olan şehir hastaneleri modeli, pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor.