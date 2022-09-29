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Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
09:55
Rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi! Günde 750 ameliyat, 40 bin muayene
Başkan Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu: Bu gemi yükünü aldı, rotasına girmiş, menziline doğru ilerliyor. Şehir hastanelerini teknolojiyle, sağlık ordumuzu da akademik statü ve özlük haklarıyla destekleyerek uluslararası marka olacağız. İşte rakamlarla Etlik Şehir Hastanesi...