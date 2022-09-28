Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi! İşte Etlik Şehir Hastanesi'nin özellikleri | Video

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak. Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.