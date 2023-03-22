Ramazan ayı mesajları resimli 2023 | Dualı, ayetli, hadisli Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri

Hoş Geldin Ramazan görselleri ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Ramazan ayı mesajları iletmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Müslüman alemi on bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece vatandaşlar ilk oruç ibadeti yerine getirmek için sahura kalkılacak. Bunun öncesinde ise ilk teravih namazı için camiler dolup taşacak. Sevdiklerinin mübarek ayını kutlamak isteyenler ise Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve görselleri paylaşımlarına başladı. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek Ramazan mesajları ve sözleri ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr en güzel, yazılı, resimli Ramazan ayı mesajları seçeneklerini sizler için derledi!