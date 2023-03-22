Ramazan ayı mesajları resimli 2023 | Dualı, ayetli, hadisli Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri

Ramazan ayı mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni içinde barındıran bu mübarek ay, ibadetlerle dolu geçirilecek. Yılın ilk teravih namazını eda etmek için camiler dolup taşacak. Ardından 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak. Öte yandan sevdiklerine Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajı göndermek isteyenler dualı, hadisli, ayetli Ramazan mesajları galerisi için arama motorlarına yönelmiş durumda. İbadetlerle dolu geçirilen, maneviyatın güçlendiği ve huzurun hakim olduğu bu mübarek aya özel en güzel, yazılı ve resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri sizler için derlendi. İşte, Hayırlı Ramazanlar mesajı seçenekleri ile Hoş geldin Ramazan görselleri sabah.com.tr'de!

HOŞGELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ramazan ayının gelişi yüzleri güldürürken gönülleri de huzurla doldurdu. Deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı bu zor dönemde on bir ayın sultanına kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bu sevinci resimli Ramazan mesajları ile sevdikleriniz ile yaşayın.

İşte en güzel mesajlar ve sözler;