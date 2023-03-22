İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

Diyanet İşleri'nin yayınladığı İmsakiye 2023 takvimi ile İstanbul sahur vakti belli oldu. Ayetlerde ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayının coşkusu başladı. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece oruç tutmak için sahura kalkacak olanlar İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusuna da cevap arıyor. İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti bilgilerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, 81 il için Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri!

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? İL İL İMSAKİYE 2023

İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusunun cevabı İmsakiye 2023 ile belli oldu. 23 Mart Perşembe gecesi ilk sahura kalkacak olanlar sahur vakti bilgisini sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden öğrenebilirler.