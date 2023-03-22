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Haberler Yaşam İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 22.03.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 20:36

İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

Ramazan ayının coşkusu başladı. 23 Mart Perşembe gününden 21 Nisan'a kadar sürecek olan on bir ayın sultanı yine büyük mutlulukla karşılandı. Ramazan ayının gelişiyle İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusu da akıllara geldi. Diyanet İşleri, İstanbul sahur vakti ile il il sahur saatleri, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgisini yayınladı. İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusunun cevabını, iftar vakti ve imsak saati öğrenebilirsiniz. İşte, Diyanet'in yayınladığı İstanbul İmsakiye 2023 ve 81 il için Ramazan İmsakiyesi

İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

Diyanet İşleri'nin yayınladığı İmsakiye 2023 takvimi ile İstanbul sahur vakti belli oldu. Ayetlerde ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayının coşkusu başladı. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece oruç tutmak için sahura kalkacak olanlar İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusuna da cevap arıyor. İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti bilgilerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, 81 il için Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri!

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? İL İL İMSAKİYE 2023

İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusunun cevabı İmsakiye 2023 ile belli oldu. 23 Mart Perşembe gecesi ilk sahura kalkacak olanlar sahur vakti bilgisini sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden öğrenebilirler.

İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İmsakiye 2023 takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. 30 günlük sahur vakti, ,ftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden de ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 23 Mart Perşembe günü sahur ve iftar vakti ise şöyle;

Adana sahur vakti: 05:12
Adana iftar vakti: 18:59

Adıyaman sahur vakti: 04:59
Adıyaman iftar vakti: 18:48

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28
Afyonkarahisar iftar vakti: 19:19

Ağrı sahur vakti: 04:37
Ağrı iftar vakti: 18:29

Aksaray sahur vakti: 05:15
Aksaray iftar vakti: 19:05

İstanbul İmsakiye << İçin Tıklayınız.

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İzmir Sahur Vakti << İçin Tıklayınız

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İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

Amasya sahur vakti: 05:04
Amasya iftar vakti: 18:58

Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:17, iftar vakti ise 19:10'da.

Antalya sahur vakti: 05:30
Antalya iftar vakti: 19:18

Ardahan sahur vakti: 04:36
Ardahan iftar vakti: 18:30

Artvin sahur vakti: 04:39
Artvin iftar vakti: 18:34

İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

Aydın sahur vakti: 05:40
Aydın iftar vakti: 19:29

Balıkesir sahur vakti: 05:38
Balıkesir iftar vakti: 19:29

Bartın sahur vakti: 05:17
Bartın iftar vakti: 19:12

Batman sahur vakti: 04:47
Batman iftar vakti: 18:36

İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

Bayburt sahur vakti: 04:47
Bayburt iftar vakti: 18:40

Bilecik sahur vakti: 05:28
Bilecik iftar vakti: 19:21

Bingöl sahur vakti: 04:48
Bingöl iftar vakti: 18:39

Bitlis sahur vakti: 04:43
Bitlis iftar vakti: 18:32

Bolu sahur vakti: 05:21
Bolu iftar vakti: 19:15

Burdur sahur vakti: 05:31
Burdur iftar vakti: 19:20

Bursa sahur vakti: 05:32
Bursa iftar vakti: 19:25

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