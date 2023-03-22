İstanbul sahur vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakitleri

Ramazan ayının coşkusu başladı. 23 Mart Perşembe gününden 21 Nisan'a kadar sürecek olan on bir ayın sultanı yine büyük mutlulukla karşılandı. Ramazan ayının gelişiyle İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusu da akıllara geldi. Diyanet İşleri, İstanbul sahur vakti ile il il sahur saatleri, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgisini yayınladı. İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur vakti saat kaçta sorusunun cevabını, iftar vakti ve imsak saati öğrenebilirsiniz. İşte, Diyanet'in yayınladığı İstanbul İmsakiye 2023 ve 81 il için Ramazan İmsakiyesi