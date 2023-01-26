Regaip Kandili orucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mübarek üç ayların gelişini müjdeleyen Regaip Kandili, bu yıl 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam aleminde kutsal kabul edilen bu gecede sevap kazanmak isteyenler, ellerini semaya açıp dua edecek, oruç tutacak ve çeşitli ibadetlerde bulunacak. Bu noktada Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur şeklindeki sorular Müslümanların gündemindeki yerini aldı. Peki, Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur, kandil orucuna nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet bilgisi ile Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve tüm merak edilenler…