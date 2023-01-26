Regaip ne anlama geliyor, bu gecenin anlam ve önemi nedir? Regaip Kandili gecesi neler yapılır? | Video

Regaip Kandili ne demektir? Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur. Önemli gecede Peygamberimiz (SAV) tarafından okunan dualar merak ediliyor. Regaip Kandili 2022 Perşembe gecesinde hangi dualar edilmeli? Müslümanlar için önemi nedir? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan Regaib Kandilinde yapılması gereken şeyler...