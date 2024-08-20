Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:52

Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu oğlumu alıkoydu!

Gazeteci Reha Muhtar gece yarısı İstanbul Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği açıklandı. Olayla ilgili hastaneden ve aileden herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur şoke eden bir açıklama yaptı. Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın olaydan yanında oğlu Poyraz da varken önce yüklü miktarda alkol aldığını kazanın da bu nedenle yaşandığını vurguladı. İddiası magazin dünyasını sarstı: Nilüfer ile kızı alıkoydu!

Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu oğlumu alıkoydu!

Son dakika… Gazeteci Reha Muhtar, gece saatlerinde İstanbul Sarıyer'deki yalısında kaza geçirdi. Evinin merdivenlerinden düşen ve bilinci kapanan Reha Muhtar, hemen evine yakın özel hastaneye getirildi.

Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu oğlumu alıkoydu!

Burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Muhtar, entübe edildi. Olayla ilgili henüz ailesinden ve hastane yönetiminden bir açıklama gelmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu oğlumu alıkoydu!

Ancak Reha Muhtar'ın eski eşi ve ikiz çocuklarının annesi oyuncu Deniz Uğur'dan magazin dünyasını sarsan bir iddia geldi. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında velayet davası açılmış ve çiftin kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verilmişti.

Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu oğlumu alıkoydu!

EŞİ DENİZ UĞUR'A KARŞI VELAYET SAVAŞI BAŞLATMIŞTI

Reha Muhtar'ın geçirdiği kazayla ilgili tüm detayları anlatan Feyza Altun'un iddiaları şoke etti. Sosyal medyadan Deniz Uğur adına açıklama yapan Altun, Reha Muhtar'ın olay gecesi yanında oğlu Poyraz varken yüklü miktarda alkol aldığını ve kazanın da bu nedenle yaşandığını söyledi.

Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu oğlumu alıkoydu!

Poyraz'ın dünden beri kayıp olduğunu ve Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindiği Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonduğunu söyledi.

SON DAKİKA