Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu oğlumu alıkoydu!

EŞİ DENİZ UĞUR'A KARŞI VELAYET SAVAŞI BAŞLATMIŞTI

Reha Muhtar'ın geçirdiği kazayla ilgili tüm detayları anlatan Feyza Altun'un iddiaları şoke etti. Sosyal medyadan Deniz Uğur adına açıklama yapan Altun, Reha Muhtar'ın olay gecesi yanında oğlu Poyraz varken yüklü miktarda alkol aldığını ve kazanın da bu nedenle yaşandığını söyledi.