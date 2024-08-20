Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: "Oğluma ulaşamıyorum!" | Video

Gazeteci Reha Muhtar gece yarısı İstanbul Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Muhtar'ın enbübe edildiği açıklandı. Olayla ilgili hastaneden ve aileden herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur şoke eden bir açıklama yaptı. Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın olaydan yanında oğlu Poyraz da varken önce yüklü miktarda alkol aldığını kazanın da bu nedenle yaşandığını vurguladı. İddiası magazin dünyasını sarstı: Nilüfer ile kızı alıkoydu!