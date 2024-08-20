Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: "Oğluma ulaşamıyorum!" | Video
Gazeteci Reha Muhtar gece yarısı İstanbul Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Muhtar'ın enbübe edildiği açıklandı. Olayla ilgili hastaneden ve aileden herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur şoke eden bir açıklama yaptı. Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın olaydan yanında oğlu Poyraz da varken önce yüklü miktarda alkol aldığını kazanın da bu nedenle yaşandığını vurguladı. İddiası magazin dünyasını sarstı: Nilüfer ile kızı alıkoydu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı | Video 20.08.2024 | 16:43
01:24
02:00
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.08.2024 | 16:29
01:37
Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 20.08.2024 | 16:11
00:48
00:40
01:15
Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 20.08.2024 | 14:30
01:10
Batman'da feci kaza! Pikap ve TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı 20.08.2024 | 14:23
00:13
Drift atıp görüntülerini paylaştı, 32 bin lira ceza yedi 20.08.2024 | 14:13
04:39
Orman yangınlarıyla boğuşan Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı 20.08.2024 | 14:09
01:19
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.08.2024 | 13:33
07:29
İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama | Video 20.08.2024 | 13:12
01:02
Sarıyer’deki evinde kaza geçiren Reha Muhtar entübe edildi | Video 20.08.2024 | 12:59
03:37
02:01
03:06
01:30
Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını böyle kurtardı! 20.08.2024 | 11:47
01:15
04:48
Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2024 | 11:07