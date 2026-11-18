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Saç dökülmesi tarihe karışıyor! Saç çıkaran tarak 28 günde yüzde 97,85 başarı sağladı
Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:55
Saç dökülmesi tarihe karışıyor! Saç çıkaran tarak 28 günde yüzde 97,85 başarı sağladı
Araştırmacıların geliştirdiği yeni teknoloji, sıradan bir saç tarağına benzese de çalışma prensibiyle dikkat çekiyor. Elektriksel uyarım ve özel moleküllerin saç köklerine ulaştırılmasını bir araya getiren cihaz, saç dökülmesine karşı farklı bir yaklaşım sunuyor. Çin'de geliştirilen sistemin ilk deney sonuçları bilim dünyasında ilgi uyandırdı.