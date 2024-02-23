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Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:33
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı
Yurt dışında kaydedilen bu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Yavru fil, yemek yediği sırada fotoğraf çektirmek için yanına yaklaşan turiste saldırdı. Saldırının ardından yere yuvarlanan turist, apar topar kalkarak bölgeden uzaklaştı. İşte o anlar...