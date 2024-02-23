Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:33

Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı

Yurt dışında kaydedilen bu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Yavru fil, yemek yediği sırada fotoğraf çektirmek için yanına yaklaşan turiste saldırdı. Saldırının ardından yere yuvarlanan turist, apar topar kalkarak bölgeden uzaklaştı. İşte o anlar...

Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı

Yurt dışında çekilen ve sosyal medya platformu X'te paylaşılan bu görüntüler gündem oldu.

Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video

Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı

Gezi için Afrika'ya giden genç kadın, yavru fillerin de bulunduğu bir ulusal parka gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı

Genç kadın burada yavru fillerden birini sevmek ve fotoğraf çektirmek istedi ancak hayatının şokunu yaşadı.

Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı

Yanında bulunan dallarla beslenen yavru fil, genç kadın yaklaştığı sırada aniden hortumunu sallayıp hamle yaptı.

Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı

Filin müdahalesiyle yerde kalan genç kadın, apar topar bölgeden uzaklaştı.

SON DAKİKA