Video Dünya Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video

Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video

23.02.2024 | 10:20

Yurt dışında kaydedilen bu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Yavru fil, yemek yediği sırada fotoğraf çektirmek için yanına yaklaşan turiste saldırdı. Saldırının ardından yere yuvarlanan turist, apar topar kalkarak bölgeden uzaklaştı. İşte o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 01:30
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 23.02.2024 | 11:06
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video 00:26
Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Yavru fil, turiste hayatının şokunu yaşattı | Video 23.02.2024 | 10:20
Çin’de konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp | Video 00:14
Çin’de konteyner gemisi köprüye çarptı, araçlar suya düştü: 2 ölü, 3 kayıp | Video 22.02.2024 | 10:07
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 00:34
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 21.02.2024 | 12:59
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 00:48
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 20.02.2024 | 06:03
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin’de olaylar çıktı | Video 06:46
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin'de olaylar çıktı | Video 20.02.2024 | 06:03
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 02:28
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video 16:30
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video 19.02.2024 | 16:53
İsrail’in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind’in yeni ses kaydı yayınladı | Video 02:40
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı | Video 19.02.2024 | 14:06
Katar Başbakanı Al-Thani: “Refah’taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” | Video 03:19
Katar Başbakanı Al-Thani: “Refah'taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” | Video 18.02.2024 | 08:27
İsrail hastanede dehşet saçtı! 5 hasta hayatını kaybetti | Video 00:43
İsrail hastanede dehşet saçtı! 5 hasta hayatını kaybetti | Video 17.02.2024 | 10:59
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 04:16
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 16.02.2024 | 14:56
Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video 03:41
Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video 16.02.2024 | 14:56
Hindistan’da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 01:27
Hindistan'da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 16.02.2024 | 10:39
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı | Video 02:17
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı | Video 16.02.2024 | 08:45
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı | Video 00:23
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı | Video 16.02.2024 | 08:45
Ukrayna, Belgorod’u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 01:01
Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 15.02.2024 | 16:13
Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video 02:05
Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video 15.02.2024 | 12:30
Intuitive Machines’in Ay’a iniş aracı Nova-C fırlatıldı | Video 00:26
Intuitive Machines’in Ay’a iniş aracı Nova-C fırlatıldı | Video 15.02.2024 | 10:25
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 08:23
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 15.02.2024 | 05:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA