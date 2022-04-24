Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:14

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru süreci yarın sona eriyor. Başvuruların sona ermesiyle beraber adaylar gözünü sonuçlara çevirdi. E-Devlet aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerin ardından an itibarıyla "Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. JGK bünyesine sağlanacak olan istihdamda en dikkat çeken şart adaylardan en az ilkokul mezunu olması istenmesiydi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve başvurularla ilgili tüm detaylar…