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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:14

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru süreci yarın sona eriyor. Başvuruların sona ermesiyle beraber adaylar gözünü sonuçlara çevirdi. E-Devlet aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerin ardından an itibarıyla "Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. JGK bünyesine sağlanacak olan istihdamda en dikkat çeken şart adaylardan en az ilkokul mezunu olması istenmesiydi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve başvurularla ilgili tüm detaylar…

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 18-25 Nisan 2022 tarihleri aralığında gerçekleşti. https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvuru süreci yarın tamamlanırken öte yandan gözler sonuç tarihine çevrildi. Hal böyleyken "2022 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları an itibarıyla adayların gündemindeki yerini aldı. İşte Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar…

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

- Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SG uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarında!

- Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

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