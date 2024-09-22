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Giriş Tarihi: 22.09.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:54

Sahte hırsızlık planına gerçek güvenlik kamerası şoku!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları döviz bürosundan alan ve "Arabayla kaza yaptım, otomobilden çalındı" diyerek çalan 31 yaşındaki Hacı B.K.'nın yalanı güvenlik kameraları görüntüleriyle ortaya çıktı. Şüphelinin sözde kazadan önce kardeşiyle buluşarak parayı ona verdiği tespit edildi. Hacı B.K. ve 26 yaşındaki kardeşi Serkan K. tutuklanırken evde bulunan 210 bin dolar sahibine teslim edildi. İşte detaylar…

DHA
Sahte hırsızlık planına gerçek güvenlik kamerası şoku!

"KAZA OLUNCA PARALAR ÇALINDI"

Olay, 17 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da meydana geldi. Döviz bürosuna giderek çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları alan Hacı B.K., Vatan Caddesi'nde kaza yaptığını, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığını ve o sırada içinde paraların bulunduğu çantanın otomobilinden çalındığını söyledi.

Sahte hırsızlık planına gerçek güvenlik kamerası şoku!

Hacı B.K., polise verdiği ifadede "Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren firma sahibinin yönlendirmesiyle döviz bürosundan paraları aldım. Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına bırakacaktım. Ancak kaza olunca paralar çalındı" dedi.

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Sahte hırsızlık planına gerçek güvenlik kamerası şoku!

'GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI'

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hacı B.K.'nın ifadesindeki çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Sahte hırsızlık planına gerçek güvenlik kamerası şoku!

Olayla ilgili yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında Hacı B.K.'nın sözde kazadan önce Nuri Osmaniye Camii tuvaletine gittiğini ve burada kardeşiyle buluştuğunu belirlendi.

Sahte hırsızlık planına gerçek güvenlik kamerası şoku!

Güvenlik kamera görüntülerinde Hacı B.K.'nın kardeşinin tuvalet çıkışında bel kısmında bir şişkinlik olduğu fark edildi. Kaza görüntülerinde ise şüphelinin bir anda direksiyonu kırarak karşı şeride geçtiğini ve karşıdan gelen araçla çarpıştığı görüldü.

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