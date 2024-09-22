Giriş Tarihi: 22.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
15:54
Sahte hırsızlık planına gerçek güvenlik kamerası şoku!
Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları döviz bürosundan alan ve "Arabayla kaza yaptım, otomobilden çalındı" diyerek çalan 31 yaşındaki Hacı B.K.'nın yalanı güvenlik kameraları görüntüleriyle ortaya çıktı. Şüphelinin sözde kazadan önce kardeşiyle buluşarak parayı ona verdiği tespit edildi. Hacı B.K. ve 26 yaşındaki kardeşi Serkan K. tutuklanırken evde bulunan 210 bin dolar sahibine teslim edildi. İşte detaylar…