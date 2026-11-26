ORMANDA DİŞLERİNİ ÇEKTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sevda Ayhan'ın annesinin anlattıkları ise dosyadaki şüpheleri artırdı. Anne, bir akrabasından kızının dişlerinin Doğan Gözler tarafından ormanda çekildiğini öğrendiğini iddia etti. İddiaya göre Gözler, diş çekiminin ardından kanamanın durmasını bekledi. Bu anlatım stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

GECE SAAT 03.00'TE 25 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Sevda Ayhan ile Doğan Gözler arasındaki telefon trafiği oldu. İkilinin 5 Kasım 2011 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında yaklaşık 25 dakika görüştüğü ortaya çıktı. Gözler, söz konusu görüşmenin dişlerle ilgili olduğunu savunarak hakkındaki iddiaları reddetti.