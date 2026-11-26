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Sakarya’da 15 yıllık sır olay! Sevda Ayhan dosyasında dişçi bilmecesi: Canlı yayında itiraf gibi sözler!
Giriş Tarihi: 26.11.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 15:02
Sakarya’da 15 yıllık sır olay! Sevda Ayhan dosyasında dişçi bilmecesi: Canlı yayında itiraf gibi sözler!
Sakarya'da 23 yaşındayken kaybolan Sevda Ayhan'dan 15 yıldır haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen olayda Sevda'nın kaybolduğu gece yaşananlar, evde bulunduğu belirtilen ölüm notu stüdyoda tartışma yarattı. Program ekibinin evde ve notta işaret edilen kayalık bölgede yaptığı incelemeler ise dosyadaki soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Kilit isim Doğan Gözler'in aslında diş hekimi olmadığı ortaya çıktı. Peki Sevda'nın arkasında bıraktığı sır dolu mektupta ne yazıyordu? Genç kadın öldü mü öldürüldü mü? İşte detaylar...