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Sakarya'da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
12:33
Sakarya'da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!
Sakarya-Akyazı'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan motosiklet olay yerinde bulunamadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda motosikletin sürücünün arkadaşları tarafından bir binanın altına saklandığı ortaya çıktı.