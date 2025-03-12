Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sakarya'da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 12:33

Sakarya'da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!

Sakarya-Akyazı'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan motosiklet olay yerinde bulunamadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda motosikletin sürücünün arkadaşları tarafından bir binanın altına saklandığı ortaya çıktı.

İHA
Sakarya’da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Kaza, Seyfeler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Vakıf yönüne seyir halinde olan M.H.G. idaresindeki 54 ACM 611 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sakarya’da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Sakarya'da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sakarya’da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!

MOTOSİKLETİ OLAY YERİNDEN KAÇIRDILAR!

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, devrilen motosikleti bulamadı. İddiaya göre, yaralı sürücünün arkadaşları, motosikleti bir binanın altına sakladı.

Sakarya’da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!

Polisin yaptığı detaylı araştırma sonucu bir süre sonra bulunan motosiklet, yediemin otoparkına çekildi.

Sakarya’da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!

KAZA YARIŞ YÜZÜNDEN Mİ OLDU?

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, motosiklet sürücüsünün bir otomobille yarıştığı sırada kazaya karıştığı iddia edildi. Kazaya karışan motosikletin neden saklandığı henüz netleşmedi.