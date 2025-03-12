Sakarya’da ilginç kaza! Yaralı sürücünün motosikletini arkadaşları sakladı!

KAZA YARIŞ YÜZÜNDEN Mİ OLDU?

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, motosiklet sürücüsünün bir otomobille yarıştığı sırada kazaya karıştığı iddia edildi. Kazaya karışan motosikletin neden saklandığı henüz netleşmedi.