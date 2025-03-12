Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücünün kullandığı motosiklet ise arkadaşları tarafından olay yerinden bir binanın altına götürüldü. Polis ekiplerince bulunan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.
Öte yandan, motosiklet sürücüsünün bir otomobil ile yarıştığı esnada kazaya karıştığı öne sürüldü. Meydana gelen ilginç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan motosikletin ise ne sebeple olay yerinden kaçırıldığı henüz öğrenilemedi.
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