Video Yaşam Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video
Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video

Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video

12.03.2025 | 12:02

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücünün kullandığı motosiklet ise arkadaşları tarafından olay yerinden bir binanın altına götürüldü. Polis ekiplerince bulunan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlginç kaza, gece saatlerinde Seyfeler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakıf yönünde seyir halinde olan M.H.G. idaresindeki 54 ACM 611 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazada devrilen motosikleti olay yerinde bulamadı. İddiaya göre, yaralı sürücünün arkadaşları motosikleti kazanın ardından bir binanın altına sakladı. Ekiplerce yapılan incelemelerin ardından, bir süre sonra bulunan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün bir otomobil ile yarıştığı esnada kazaya karıştığı öne sürüldü. Meydana gelen ilginç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan motosikletin ise ne sebeple olay yerinden kaçırıldığı henüz öğrenilemedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video 01:42
Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video 12.03.2025 | 12:02
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada | Video 00:56
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada | Video 12.03.2025 | 11:54
3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 02:32
3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 12.03.2025 | 11:47
Sultanbeyli’de iş yeri yangını: Alevler kontrol altına alındı | Video 03:02
Sultanbeyli’de iş yeri yangını: Alevler kontrol altına alındı | Video 12.03.2025 | 11:44
Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’da konuştu! Ece benden hiçbir şey gizlemezdi | Video 04:09
Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da konuştu! "Ece benden hiçbir şey gizlemezdi" | Video 12.03.2025 | 11:35
4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şok etti | Video 04:37
4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şok etti | Video 12.03.2025 | 11:12
Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video 01:07
Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video 12.03.2025 | 10:37
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: ’Eşim hasta, ne olur yapmayın’ | Video 03:00
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' | Video 12.03.2025 | 10:25
Zeytinburnu’nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video 04:00
Zeytinburnu'nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video 12.03.2025 | 10:08
Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 13 yaralı | Video 00:21
Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 13 yaralı | Video 12.03.2025 | 09:54
Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: Bu işe bir çözüm bulun | Video 04:48
Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: "Bu işe bir çözüm bulun" | Video 12.03.2025 | 09:53
Kuyumcudan altın taç çalan kadın kamerada: Sevgilim bana alamayınca çaldım | Video 01:30
Kuyumcudan altın taç çalan kadın kamerada: "Sevgilim bana alamayınca çaldım" | Video 12.03.2025 | 09:44
Dolmuşla durağa dalarak yaşlı çiftin ölümüne sebep olmuştu, 15 yıl hapis cezası verildi | Video 03:01
Dolmuşla durağa dalarak yaşlı çiftin ölümüne sebep olmuştu, 15 yıl hapis cezası verildi | Video 12.03.2025 | 09:42
Maltepe’de bıçaklı kavga kamerada | Video 01:26
Maltepe'de bıçaklı kavga kamerada | Video 12.03.2025 | 09:42
Niğde’de mumya operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:24
Niğde'de mumya operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.03.2025 | 09:15
Kütahya’da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! 14 yaralı | Video 00:21
Kütahya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! 14 yaralı | Video 12.03.2025 | 09:11
3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video 01:24
3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video 12.03.2025 | 08:55
Bursa’da dev orkinos tekneyi salladı | Video 01:43
Bursa’da dev orkinos tekneyi salladı | Video 12.03.2025 | 08:33
Pendik’te kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı | Video 02:23
Pendik’te kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı | Video 12.03.2025 | 08:29
Motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis yaralandı | Video 00:42
Motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis yaralandı | Video 12.03.2025 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY